В Нижнекамске четырехлетний мальчик выпал с пятого этажа, его оставили дома одного

По факту падения ребенка проводится доследственная проверка. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В этот понедельник, 5 июня, примерно в 2.40 в полицию Нижнекамска поступило сообщение о том, что с балкона квартиры на пятом этаже дома по улице Студенческая выпал четырехлетний мальчик. Он выжил. С различными травмами его увезли в больницу. По данному факту проводится доследственная проверка, ход которой находится на контроле прокуратуры.

- По предварительной информации, падение ребенка произошло в тот момент, когда он остался в квартире совсем один. Родители ушли на работу, а старший брат отправился в гости, - сообщает прокуратура Татарстана.

Напомним, ранее в Нижнекамске под окнами дома нашли выпавшую с балкона женщину. Во время проверки правоохранители нашли у нее в квартире коробку с телом младенца.

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