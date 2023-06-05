В Казани на третьем северном коллекторе произошло семь новых провалов

В ходе реконструкции были обнаружены скрытые разрушения трубопровода. Фото: Александр ЧЕРНЫХ

В Казани с начала 2022 года на третьем северном коллекторе произошло семь новых провалов. Их фиксировали в Ново-Савиновском районе города возле ЖК «Магеллан», «Татнефть Арены», на улице Бондаренко и проспекте Ямашева, сообщил на еженедельном совещании в мэрии первый замдиректора МУП «Водоканал» Марат Салахов.

В ходе работ по ликвидации последствий этих провалов было обнаружены скрытые разрушения трубопровода. В связи с этим, по словам Салахова, было принято решение развернуть работы по локализации, устранении новых провалов для недопущения перебоев работы канализации в Казани.

Отметим, протяженность третьего северного коллектора составляет восемь километров. Из них 4,7 километра являются ветхими. В данное время ведутся работы по реконструкции 2,3 тысячи метров коллектора. Напомним, его масштабный ремонт на улице Чистопольская завершится к концу июня.

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