В субботнике приняли участие и драйверы, которые занимались очисткой дна озера. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Казани на Глубоком озере экоактивисты собрали 35 мешков отходов с разделением на фракции. Это состоялось в рамках экологической акции, сообщает пресс-служба Минэкологии Татарстана.

Участниками акции стали 150 человек. Это студенты казанских колледжей, волонтеры и юные победители конкурса рисунков. Также в субботнике приняли участие драйверы, которые занимались очисткой дна озера. За два часа они нашли весло и пластиковые бутылки.

Как отметил зампред регионального отделения Русского географического общества Андрей Агарков, субботники проводятся с 2005 года. Однако пластиковые бутылки со дня озера приходится поднимать регулярно. С каждым годом количество единомышленников становится все больше.

Отметим, субботник был организован в рамках Всероссийских экологических акций «Экосистема: марафон зеленых дел» и «Вода России» национального проекта «Экология».

Напомним, а Казани собрали 430 килограмм мусора на пляже «Нижнее Заречье».

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