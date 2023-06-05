Александр Бедов возглавил филиал фонда «Защитники Отечества» в Челнах

Бедов долгие годы работал в сфере образования. Фото: пресс-служба мэрии Наб. Челнов

В Набережных Челнах Александр Бедов возглавил филиал фонда «Защитники Отечества». На деловом понедельнике о назначении сообщил мэр города Наиль Магдеев.

Как уточнил глава города, Бедов долгие годы работал в сфере образования, военно-патриотического воспитания. Знаком с вопросами взаимодействия с различными органами власти.

Фонд был создан по указу президента России. В Челнах филиал был открыт 1 июня на базе молодежного центра «Орион» в 52-м комплексе.

Ранее мы сообщали, что Альфия Кондрабаева уволилась из исполкома Набережных Челнов.

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