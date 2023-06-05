В Казани любимыми блюдами школьников стали картошка с курицей и шашлычки

В 2023 году по поводу питания от родителей поступило сто обращений. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Любимыми блюдами школьников Казани стали картошка с курицей, шашлычки, плов и буритос. Они хотят, чтобы в меню было больше выпечки и кондитерских изделий. Об этом на деловом понедельнике сообщила генеральный директор департамента продовольствия и социального питания города Рима Мухамедшина.

По словам Мухамедшиной, активно в процессе безопасного и вкусного детства участвуют родители. По их мнению, в школьном меню необходимо увеличить количество фруктов, овощей, йогуртов и молочной продукции.

Кроме того, в журнале родительского контроля оставлено 17,3 тысячи записей. Это на две тысячи больше, чем в 2022 году. При этом из общего количества записей 98,3% являются положительными.

Напомним, в школах Казани бесплатным горячим питанием охвачено 100% учеников начальных классов.

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