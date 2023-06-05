На футбольной площадке на улице Профсоюзной поручено натянуть сетку, чтобы ограждение стало выше. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Менделеевске по программе «Наш двор» оборудуют футбольную площадку. Об этом стало известно в ходе рабочего объезда строительных объектов главой района Радмиром Беляевым.

Так, на футбольной площадке на улице Профсоюзной поручено натянуть сетку, чтобы ограждение стало выше. Также были обсуждены вопросы местоположения ковровыбивалок, сушилок для белья, скамеек и урн.

Кроме того, был оценен ход капремонта многоквартирного дома в селе Тихоново. Там ведутся работы по ремонту фасада, крыши и цоколя дома по улице Коммунистической. В Тихих Горах Беляев осмотрел благоустроенный родник.

Отметим, в 2023 году город участвует в 31 республиканской и федеральной программе. Всего будет выделено три миллиарда рублей с частичным переходом средств на следующий год.

Напомним, в Менделеевске планируют построить картинговую трассу.

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