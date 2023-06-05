Участниками полумарафона стали жители около 28 регионов России. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Казани во Всероссийском полумарафоне «ЗаБег» приняли участие более двух тысяч человек. Это мероприятие состоялось в воскресенье, 4 июня, сообщает пресс-служба TIMERMAN.

Участниками полумарафона стали жители 28 регионов России, в том числе Татарстана, Алтайского и Приморского края, Московской области, Коми и Казахстана. Мероприятие включало в себя забеги на дистанции 1, 5, 10 и 21,1 километра. А дети преодолели расстояние в 300 и 600 метров.

Победу в полумарафоне среди мужчин одержал Дмитрий Николаев, пробежав самую длинную дистанцию за час и 14 минут. Среди женщин первое место заняла Светлана Лазарева, которая смогла преодолеть 21,1 километра за час и 38 минут.

Напомним, ранее стали известны победители и призеры «Казанского марафона-2023».

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