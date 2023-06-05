В Татарстане похолодает до +3 градусов

Жара сменилась прохладной погодой Фото: Иван ВИСЛОВ

В Татарстане ожидается существенное похолодание. Особенно низкой температура воздуха будет ночью.

В понедельник, 5 июня, днем температура воздуха составит от +19 до +24 градусов. В этот день погода будет с переменной облачностью без существенных осадков, сообщает Гидрометцентр Татарстана.

Во вторник, 6 июня, ночью столбик термометра покажет от +3 до +8 градусов, а днем - от +18 до +23 градусов. Также синоптики прогнозируют в восточных районах кратковременный дождь, а порывы ветра местами будут усиливаться до 13 метров в секунду.

В среду, 7 июня, ночью температура воздуха составит от +5 до +10 градусов, местами пройдет кратковременный дождь. Днем будет тепло - до +23 градусов без существенных осадков.

Напомним, метеоролог КФУ Тимур Аухадеев рассказал, каким будет лето 2023 в Татарстане.

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