В Казани проведут ремонт конференц-зала в здании на Бутлерова за 43,3 млн рублей

Заявки на участие в тендере принимаются до 20 июня.
Фото: Елена ВАХРУШЕВА
В Казани проведут ремонт конференц-зала в здании на Бутлерова за 43,3 миллиона рублей. Средства на эти цели выделит Казанский государственный медицинский университет. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.
Согласно техзаданию, общая площадь конференц-зала составляет 186 квадратных метров. В задачи исполнителя входят проведение комплексного инженерно-технического обследования, комплексного ремонта, инженерные изыскания, дизайн-проект, разработка проектно-сметной документации. При этом архитектурные решения должны быть выполнены с учетом современных тенденций проектирования аналогичных объектов на территории России и в мировой практике.
Кроме того, специалисты должны заменить внутреннюю отделку помещений с применением акустических материалов, а также конструкции полов, внутренние дверные и оконные блоки.
Заявки на участие в тендере принимаются до 20 июня. Победителя определят в этот же день.
Напомним, в Казани отремонтируют еще несколько памятников жилой архитектуры.
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