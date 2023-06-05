В Казани проведут ремонт конференц-зала в здании на Бутлерова за 43,3 млн рублей

Заявки на участие в тендере принимаются до 20 июня. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

В Казани проведут ремонт конференц-зала в здании на Бутлерова за 43,3 миллиона рублей. Средства на эти цели выделит Казанский государственный медицинский университет. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, общая площадь конференц-зала составляет 186 квадратных метров. В задачи исполнителя входят проведение комплексного инженерно-технического обследования, комплексного ремонта, инженерные изыскания, дизайн-проект, разработка проектно-сметной документации. При этом архитектурные решения должны быть выполнены с учетом современных тенденций проектирования аналогичных объектов на территории России и в мировой практике.

Кроме того, специалисты должны заменить внутреннюю отделку помещений с применением акустических материалов, а также конструкции полов, внутренние дверные и оконные блоки.

Заявки на участие в тендере принимаются до 20 июня. Победителя определят в этот же день.

Напомним, в Казани отремонтируют еще несколько памятников жилой архитектуры.

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