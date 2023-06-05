Альфия Кондрабаева уволилась из исполкома Набережных Челнов

По данным «КП-Казань», Кондрабаева продолжит работу в сфере ЖКХ Фото: принтскрин видео.

Заместитель начальника управление городского хозяйства и жизнеобеспечения населения исполкома Набережных Челнов Альфия Кондрабаева покинула свой пост. Об этом на деловом понедельнике сообщил мэр города Наиль Магдеев.

- Попросила перейти на другую работу. Она решила посвятить себя больше семье, ребенку. Безусловно, опытного работника отпускать всегда непросто, но это жизнь. Спасибо вам за вашу работу, вы трудились у нас в должности заместителя начальника управления 10 лет, - обратился Магдеев к Кондрабаевой.

Мэр подчеркнул, что сфера ЖКХ в Набережных Челнах одна из лучших в Татарстане.

По данным «КП-Казань», Кондрабаева продолжит работу в сфере ЖКХ.

Ранее мы сообщали, что в Набережных Челнах Дмитрий Колесников покинул должность парк-менеджера.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram