В Казани памятник летчику Девятаеву установят около речного порта

Идет работа по образованию земельного участка для размещения памятника Фото: Алексей БУЛАТОВ

Рядом с речным портом в Казани будет установлен памятник Герою СССР, летчику-истребителю Михаилу Девятаеву. Специалисты готовят участок для монумента около дома №1 корпуса 2 по улице Девятаева.

Как уточнили в администрации города, идет работа по образованию земельного участка для размещения памятника. Также здесь будет благоустроена территория.

Отметим, разместить памятник на территории речного порта просила семья героя, поясняя это тем, что он там трудился.

Ранее жителей Татарстана просили помочь в выборе места для установки памятнику учителю.

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