В РЖД анонсировали строительство ВСМ из Москвы в Казань и Ростов-на-Дону

Тема строительства ВСМ между Москвой и Казанью обсуждалась с 2013 года Фото: Иван МАКЕЕВ

В России запланировано строительство высокоскоростных магистралей (ВСМ) из Москвы в Казань и Ростов-на-Дону. Об этом рассказал глава РЖД Олег Белозеров в эфире телепередачи «Картина мира» на канале «Культура».

«Москва-Казань планируется. Москва-Ростов тоже есть в планах», - заявил Белозеров.

Отметим, что тема строительства ВСМ между Москвой и Казанью обсуждалась с 2013 года, но в 2019 году проект не был одобрен. Как пояснил позже вице-премьер РФ Марат Хуснуллин работу в этом направлении приостановили из-за больших затрат и неподтвержденного пассажиропотока.

Ранее мы сообщали, что из Казани в Ульяновск могут запустить скоростной поезд.

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