Ночью в Марий Эл ожидаются заморозки

Заморозки ожидаются ночью 5 июня. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По прогнозу Гидрометцентра Марий Эл, ночью 5 июня на территории республики ожидаются слабые заморозки. В связи с этим существует угроза возникновения техногенных пожаров.

В ГУ МЧС по региону призвали местных жителей соблюдать правила личной и пожарной безопасности, особенно при использовании печей, электрообогревательных приборов, а также газового оборудования.

Ранее стало известно, что летом в Марий Эл состоится крестный ход с Владимирской иконой Божией Матери.

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