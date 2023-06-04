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НовостиОбщество4 июня 2023 14:07

Ночью в Марий Эл ожидаются заморозки

Вместе с тем существует вероятность возникновения техногенных пожаров
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Заморозки ожидаются ночью 5 июня.

Заморозки ожидаются ночью 5 июня.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По прогнозу Гидрометцентра Марий Эл, ночью 5 июня на территории республики ожидаются слабые заморозки. В связи с этим существует угроза возникновения техногенных пожаров.

В ГУ МЧС по региону призвали местных жителей соблюдать правила личной и пожарной безопасности, особенно при использовании печей, электрообогревательных приборов, а также газового оборудования.

Ранее стало известно, что летом в Марий Эл состоится крестный ход с Владимирской иконой Божией Матери.

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