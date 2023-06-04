Жителя Болгара обвинили в покушении на убийство сожительницы

Потерпевшую госпитализировали в больницу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителя Болгар обвиняется в покушении на убийство своей сожительницы. Сейчас мужчина находится по стражей, а все обстоятельства случившегося выясняются.

По версии следствия, вечером 29 мая 55-летний обвиняемый распивал алкоголь вместе с 50-летней сожительницей. Это привело к тому, что между ними произошел конфликт и женщина стала выгонять его из дома.

Мужчина не стерпел этого, нанес несколько ножевых ударов в шею, а после чего вышел на улицу и попросил соседей позвонить в «скорую помощь». Потерпевшую госпитализировали в больницу, где ей оказали квалифицированную медпомощь, сообщает пресс-служба СУ СКР по Татарстану.

Напомним, ранее студенты обнаружили в парке «Черное озеро» раненого ножом мужчину.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram