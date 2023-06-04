В индустриальном парке «Лаишево» будут работать два новых резидента

Технопарк расположится на территории ОЭЗ «Иннополис». Фото: innopolis.rif.ru

В индустриальном парке «Лаишево» появятся два новых резидента. Речь идет о производителях аккумуляторных литий-ионных батарей и интерьерных элементов для авиационной и речной техники.

Основным резидентом технопарка «Лаишево» станет компания ICL, которая планирует запустить производство материнских плат уже в октябре 2023 года, рассказал ТАСС гендиректор ОЭЗ «Иннополис» Ренат Халимов.

Напомним, документ о создании промышленного парка на территории ОЭЗ «Иннополис» в Лаишевском районе Татарстана подписал премьер-министр региона Алексей Песошин. Площадь индустриального парка составит 116 гектаров, а главное здание займет 8 тысяч квадратных метров.

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