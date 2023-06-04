В Казани концу третьего квартала заделают провал по улице Лукина

На данный момент ведутся подготовительные работы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жители Авиастроительного района пожаловались на провал дороги возле дома № 37 по улице Лукина. Казанцы отмечают, что из-за этого здесь постоянно утром и вечером собираются пробки.

В администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов со ссылкой на МУП «Водоканал» объяснили это тем, что на данный момент ведутся подготовительные работы. Ориентировочно провал заделают к концу третьего квартала 2023 года.

Ранее стало известно, что почти на месяц будет ограничено движение по улице Рустема Яхина в Казани.

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