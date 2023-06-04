В столице Татарстана стартовала туристическая программа «Гостеприимная Казань»

Проект будет работать все лето. Фото: Госкомитет по туризму Татарстана

На протяжении всего лета в столице Татарстана будет работать проект «Гостеприимная Казань». В историческом центре города расположены шатры, в которых туристы могут получить полную информацию о республике и достопримечательностях.

Волонтеры помогают туристам ориентироваться в городе, а также выдают туристские карты Казани, Великого Болгара, острова-града Свияжска и не только. Найти шатры можно на улице Баумана, площади 1 Мая и площади перед театром имени Галиаскара Камала.

В 2022 году к волонтерам «Гостеприимной Казани» обратились более 37 тысяч туристов из Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Нижнего Новгорода, Самары. Были также туристы из зарубежных стран: Германии, Франции, США, Египта и Испании, сообщает пресс-служба Госкомитета Татарстана по туризму.

Ранее Рустам Минниханов ознакомился с первым этапом мастер-плана на территории для туристов «Лаишево».

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram