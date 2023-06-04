Капремонт сельских домов культуры в Татарстане завершен на 55%

Сейчас в Татарстане ведется ремонт 35 учреждений культуры. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Капремонт домов культуры в татарстанских поселках закончен на 55%. Об этом заявил глава Минстроя республики Марат Айзатуллин на совещании в Доме правительства региона.

Сейчас в Татарстане ведется ремонт 35 учреждений культуры. На уходящей неделе работы подошли к концу на объектах в Пестречинском и Камско-Устьинском районах. Вместе с тем в девяти отраслевых образовательных организациях объем работ выполнен почти на половину - 45%.

Ранее мы рассказывали, какие дома в Казани подлежат капитальному ремонту уже в этом году.

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