За прошедшую субботу на дорогах Чувашии в ДТП погибли два человека

Водитель за рулем иномарки Kia Rio не справился с управлением. Фото: ГИБДД Чувашии

Днем 3 июня в Козловском районе Чувашии на трассе M-7 произошла авария с летальным исходом. О трагедии сообщает пресс-служба республиканской Госавтоинспекции.

Водитель за рулем иномарки Kia Rio не справился с управлением, съехал с дороги и перевернулся на крышу в кювет. Один из пассажиров погиб на месте. Водитель и ребенок 2014 года рождения получили травмы.

Вечером того же дня в Канашском районе насмерть сбили мужчину, которые шел по пешеходному переходу. Обстоятельства наезда устанавливаются.

Ранее в Чувашии трое подростков на квадроцикле попали в ДТП. Одна из пострадавших находится в реанимации.

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