В Татарстане зарегистрировали свыше 50 тысяч ипотек за «24 часа»

Только с начала 2023 года на регистрацию ипотеки поступило 20 тысяч заявлений. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С 1 сентября 2021 года в Татарстане оформили свыше 50 тысяч ипотек в рамках проекта «Электронная ипотека за 24 часа». Программа позволяет за сутки зарегистрировать ипотеку по документам, поданным в электронном виде при взаимодействии с кредитными организациями.

Только с начала 2023 года на регистрацию ипотеки поступило 20 тысяч заявлений. Из них 80% - были оформлены в электронном виде, сообщает Росреестр Татарстана.

Популярностью пользуется и программа сельской ипотеки. С апреля 2020 года ей воспользовались 3,4 тысячи татарстанских семей. Общая сумма оказанной поддержки составила более 8 миллиардов рублей.

Отметим, что в период льготной ипотеки цена жилья в Татарстане выросла почти вдвое.

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