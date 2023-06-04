В Марий Эл при столкновении автомобилей Hyundai и Лада погиб 22-летний водитель

Повреждения отечественного автомобиля. Фото: Госавтоинспекция Марий Эл

Ночью 3 июня на тринадцатом километре дороги «Елеево-Параньга» в Параньгинском районе Марий Эл произошло ДТП с летальным исходом. О трагедии сообщает республиканская Госавтоинспекция.

Предполагается, что 45-летний водитель иномарки Hyundai Santa Fe выехал на встречную полосу в зоне действия знака, запрещающего обгон - это привело к столкновению с автомобилем «Лада Приора».

В результате аварии на месте происшествия погиб 22-летний водитель отечественной машина. Еще двое, 26-летняя пассажирка «Лады» и предполагаемый виновник ДТП, были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Напомним, ранее на перекрестке в Йошкар-Оле в ДТП пострадали два ребенка.

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