К 2028 году в Татарстане ожидается сокращение молодежи на 100 тысяч человек

Вместе с тем после 2028 года в Татарстане прогнозируется подъем рождаемости. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Через пять лет, к 2028 году, в Татарстане ожидается сокращение количества молодых людей на 100 тысяч человек. Такого мнения придерживается директор Центра семьи и демографии Академии наук республики Чулпан Ильдарханова.

Речь идет о жителях республики в возрасте от 14 до 35 лет. Вместе с тем после 2028 года в Татарстане прогнозируется подъем рождаемости. Перспективы демографического роста есть и к 2038 году, подчеркнула Ильдарханова в интервью телеканалу «Татарстан 24».

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