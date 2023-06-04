Около 80% жителей Казани доверяют коллегам по работе

Руководители доверяют своим подчиненным гораздо больше. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Большинство жителей Казани, а именно 78%, доверяют своим коллегам. При этом сомнения в компании-работодателе и начальнике сильнее. Такое исследование провел сервис SuperJob.

К компании с доверием относятся 73% горожан, а к начальнику - 69%. Примечательно и то, что руководители доверяют своим подчиненным гораздо больше - 84%.

Меньше всего сомнений оказалось у респондентов с доходом свыше 80 тысяч рублей. Кроме того, доверять компании и начальнику больше присуще женщинам, чем мужчинам.

Ранее мы публиковали список самых необычных вакансий и резюме в Казани.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram