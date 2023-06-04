В Новочебоксарске колдунья вместо снятия порчи забрала драгоценности и деньги

В отношении гадалки возбудили уголовное дело. Фото: Иван ВИСЛОВ

В пятницу, 2 июня, в полицию Новочебоксарска обратилась 68-летняя местная жительница, которая отдала колдунье 81 тысячу рублей и ювелирные украшения примерно на эту же сумму.

Несколько недель назад пенсионерка ехала в междугороднем автобусе, где рассказала незнакомке о своих жизненных проблемах. Попутчица сразу же увидела причину всех бед - порча. Она предложила пройти ритуал снятия порчи в квартире пенсионерки. Однако чуда не произошло - мошенница просто прихватила деньги с драгоценностями и сбежала.

Полицейским удалось установить личность подозреваемой. Ей оказалась 38-летняя жительница Марий Эл, которая уже сидела за кражу и мошенничество. Она была задержана коллегами из соседней республики и передана полицейским Новочебоксарска. В отношении нее возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Чувашии.

Напомним, ранее в Чувашии бывшего сотрудника полиции признали виновным по 46 эпизодам мошенничества.

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