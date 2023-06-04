Ильназа Галявиева обязали заплатить за адвоката 200 тысяч рублей

Ильназ Галявиев приговорен к пожизненному заключению. Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

В Верховному суде Татарстана рассмотрели заявление о процессуальных издержках по делу Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в казанской гимназии №175.

Два заявления об оплате труда подал адвокат обвиняемого Руслан Нуриахметов. Он потребовал возместить деньги за 24 дня изучения уголовного дела, 51 день участия в судебных заседаниях, 11 дней ознакомления с протоколом судебных заседаний, а также 7 дней посещения подсудимого в следственном изолятором. Всего адвокат попросил компенсировать 210 184 рубля за 93 дня работы.

Галявиев заявил, что у него нет возможности возместить издержки, так как надо покрывать иски от потерпевших. Адвокат с этим согласился и попросил взыскать сумму из федерального бюджета, сообщает «Бизнес Online».

По итогу федеральный судья Айрат Миннуллин постановил взыскать сумму издержек с Галявиева на чуть меньшую сумму - 200 тысяч рублей. Сначала гонорар адвокату выплатят из федерального бюджета, после чего государство будет взыскивать долги с обвиняемого.

Напомним, Ильназ Галявиев был приговорен к пожизненному заключению за убийство семи детей и двух учительниц в казанской гимназии №175. Однако его адвокат подал апелляцию для пересмотра приговора в суде Нижнего Новгорода.

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