После завершения Литургии состоялась панихида по усопшим. Фото: tatmitropolia.ru

Сегодня, 3 июня, Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл совершил Божественную литургию в канун праздника Святой Троицы. Она прошла в крестовом храме резиденции казанских митрополитов. После завершения Литургии состоялась панихида по усопшим.

Вечером в Казанском соборе состоится Всенощное бдение. Его тоже проведет митрополит Кирилл, а уже завтра он отправится в Свияжск, где, 4 июня, в Троицком храме будет проходить праздничная служба.

5 июня с его участием состоится Божественная литургия на архиерейском подворье священномученика Кирилла Казанского.

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