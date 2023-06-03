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НовостиОбщество3 июня 2023 14:57

Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл совершил Божественную литургию в канун праздника Святой Троицы

Божественная литургия прошла в крестовом храме резиденции казанских митрополитов
Елена СКВОРЦОВА
После завершения Литургии состоялась панихида по усопшим. Фото: tatmitropolia.ru

После завершения Литургии состоялась панихида по усопшим. Фото: tatmitropolia.ru

Сегодня, 3 июня, Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл совершил Божественную литургию в канун праздника Святой Троицы. Она прошла в крестовом храме резиденции казанских митрополитов. После завершения Литургии состоялась панихида по усопшим.

Вечером в Казанском соборе состоится Всенощное бдение. Его тоже проведет митрополит Кирилл, а уже завтра он отправится в Свияжск, где, 4 июня, в Троицком храме будет проходить праздничная служба.

5 июня с его участием состоится Божественная литургия на архиерейском подворье священномученика Кирилла Казанского.

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