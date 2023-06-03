В воскресенье в Татарстане обещают туман и дождь

Утром в некоторых районах республики возможны дожди и грозы Фото: Иван МАКЕЕВ

В воскресенье, 4 июня, в Татарстане обещают туман и дождь. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики. Так, по прогнозам синоптиков, ночью на территории региона существенных осадков не предвидится, местами ожидается туман. Утром в некоторых районах республики возможны дожди и грозы.

Температура воздуха ночью составит от 10 до 15 градусов выше нуля. Днем же столбик термометра поднимется до 18 — 23 градусов, в некоторых районах до 24-29 градусов тепла. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram