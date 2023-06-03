Он оформил заем, а полученные деньги в размере 909 тысяч рублей, перевел через терминал на указанный преступниками счет. Фото: Мария ЛЕНЦ

Житель Набережных Челнов перевел мошенникам почти миллион рублей. Аферисты действовали по проверенной схеме — «звонили из банка».

30-летний житель города обратился в полицию, где рассказал, что ему несколько часов подряд звонили неизвестные мужчины, которые представились сотрудникам банка. Они сообщили ему, что на его имя пытаются взять кредит, чтобы исправить ситуацию они предложили ему взять другой кредит, чтобы перекрыть долг. Мужчина им поверил. Он оформил заем, а полученные деньги в размере 909 тысяч рублей, перевел через терминал на указанный преступниками счет.

Сейчас возбуждено уголовное дело. Известно, что ему звонили с номеров, которые зарегистрированы в разных городах России.

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