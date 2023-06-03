По итогам 34 туров Первой лиги «Рубин» остался на первом месте турнирной таблицы. Фото: соцсети футбольного клуба

Казанский «Рубин» не смог победить «Родину», но стал чемпионом Первой лиги. Команда напрямую вышла в РПЛ.

Сегодняшняя игра закончилась со счетом 0:0. Ни одна из команд не смогла забить голы ни в первом, ни во втором тайме. В конце игры к основному времени добавили еще три минуты, но и они не смогли изменить ход игры ни в чью сторону.

Однако по итогам 34 туров Первой лиги «Рубин» остался на первом месте турнирной таблицы. Аутсайдером в этом сезона стала команда «Волга» из Ульяновска. Они занимают 18-ю строку.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram