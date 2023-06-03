Из Набережных Челнов за два месяца вывезли более 100 тонн мусора

В апреле было вывезено порядка 47 тонн мусора, в мае более 53 тонн Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Из Набережных Челнов за два месяца весны вывезли более 100 тонн мусора. Об этом рассказали в «Горзеленхозе».

По словам сотрудников ведомства, в ежедневном режиме на улицах города работают порядка 200 специалистов, которые приводят в порядок окружающее пространство. В основном они собирают пластиковый и бумажный мусор. Это пакеты, бумага, бутылки.

Так, в апреле было вывезено порядка 47 тонн мусора, в мае более 53 тонн. Напомним, что только по итогам двухмесячника чистоты, который был объявлен в республике, из Челнов вывезли 20 грузовиков с мусором.

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