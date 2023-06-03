Глава Татарстана поручил обеспечить для жителей безопасный отдых на пляжах

По словам раиса, необходимо усилить агитацию среди населения Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Татарстана Рустам Минниханов поручил обеспечить для жителей безопасный отдых на пляжах. Он сказал, что нужно усилить работу с жителями республики по теме безопасности на воде и напомнил, что с начала сезона на водоемах уже погибли 12 человек. Среди 10 взрослых жителей республики и два ребенка.

По словам раиса, необходимо усилить агитацию правил поведения на воде среди населения. Он также поручил обеспечить безопасность отдыхающих на всех пляжах региона. Напомним, что на данный момент открыто 26 пляжей.

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