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НовостиОбщество3 июня 2023 9:53

Синоптики прогнозируют аномально теплый июнь в Татарстане

Температура воздуха будет выше климатической нормы
Елена СКВОРЦОВА
В среднем температура будет выше на один градус и составит 19,5 градусов

В среднем температура будет выше на один градус и составит 19,5 градусов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Синоптики прогнозируют аномально теплый июнь в Татарстане. Температура воздуха в первый летний месяц будет выше климатической нормы. Об этом рассказал доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Тимур Аухадеев.

По его словам, в среднем температура будет выше на один градус и составит 19,5 градусов тепла. Осадки же будут в пределах нормы. Однако обильных дождей ждать не стоит. Вместе с тем, он добавил, что засуха тоже не ожидается, что хорошо для будущего урожая.

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