Масштабный ремонт коллектора на Чистопольской в Казани завершится к концу июня

На реконструкцию было потрачено 1,6 млрд рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дорожное покрытие на Чистопольской в Казани, после масштабного ремонта коллектора, планируют восстановить до конца июня. Об этом рассказали в мэрии города. Отметим, что в районе все еще сохраняется неприятный запах, но в ведомстве добавили, что это из-за работ «Водоканала» по реконструкции.

Напомним, что работы по восстановлению коллектора протяженностью в восемь метров по Чистопольской, начали в марте прошлого года. На начало 2023, они были выполнены на 60%. На реконструкцию было потрачено 1,6 млрд рублей.

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