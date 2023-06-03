В Татарстане запустили онлайн-карту для отдыха на природе с уникальными маршрутами от трэвэл-блогеров

С помощью платформы можно выбрать интересное для себя направление отдыха и познакомиться с достопримечательностями Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Татарстане запустили онлайн-карту для отдыха на природе. Там представлено 20 уникальных маршрутов от трэвэл-блогеров, сообщили в пресс-службе госкомитета республики по туризму.

Специальная платформа для путешествий по региону запущена по адресу daybyday.tatar. С помощью нее можно выбрать интересное для себя направление отдыха и познакомиться с достопримечательностями.

В комитете также добавили, что в последнее время отдых на природе становится все более популярным, как среди жителей Татарстана, так и в других городах России. Поэтому в рамках проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», 18 предпринимателей республики стали победителями конкурса инициатив. Им предоставлены субсидии на создание модульных некапитальных средств размещения. В общей сложности они получили более 270 млн рублей.

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