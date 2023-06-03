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НовостиОбщество3 июня 2023 6:57

В июне в Казани ожидается нашествие комаров

Об этом сообщил энтомолог КФУ
Елена СКВОРЦОВА
Насекомые будут досаждать всем, ведь они не выбирают какую-то одну группу крови

Насекомые будут досаждать всем, ведь они не выбирают какую-то одну группу крови

Фото: Евгения ГУСЕВА

В июне в Казани ожидается нашествие комаров. Об этом сообщил энтомолог КФУ. Как сообщили в пресс-службе университета, в мае численность комаров была меньше, чем в прошлом году, из-за недостатка дождей. Однако уже с начала июня численность насекомых увеличится, а обработка территорий будет проводиться тогда, когда численность высокая и начинаются заболевания, которые переносят комары.

Там же отметили, что насекомые будут досаждать всем, ведь они не выбирают какую-то одну группу крови. Особенно ночью, когда начинает спадать жара.

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