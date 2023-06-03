Кроме того, из-за непогоды было остановлено движение трамваев Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вчера, 2 июня, в Набережных Челнах из-за грозы в жилых домах отключился свет. Об этом рассказали сами жители в социальных сетях.

По словам челнинцев в каких-то домах электричество пропало ненадолго, а в других его не было почти полтора часа. Кроме того, из-за непогоды было остановлено движение трамваев. На остановке «Управление ГИБДД» молния ударила в провода.

В некоторых домах прорвало ливневые трубы и затопило подъезды с верхних и до нижних этажей.

Напомним, что в республике было объявлено штормовое предупреждение.

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