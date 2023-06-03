Тушили пожар 63 человека и 20 единиц техники. Фото: МЧС

Пожар на складе с покрышками в Татарстане тушили 63 человека. Его удалось ликвидировать в час ночи.

Напомним, что вчера, 2 июня, в МЧС около 17.35 поступило сообщение о пожаре на складе с резиновыми покрышками. Инцидент произошел в 2,5 километрах от районного центра Тюлячи, на 78-м километре дороги Казань-Шемордан. В 17.38 пожарные службы уже прибыли на место. Горел одноэтажный склад на 450 квадратных метрах. В ведомстве добавили, что угрозы распространения огня не было.

Однако позднее выяснилось, что огонь мог перекинуться на ангар с соседней территории. Угроза была снята после девяти вечера. Тушили пожар 63 человека и 20 единиц техники. Их них 36 сотрудников МЧС. К счастью обошлось без пострадавших.

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