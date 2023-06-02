Казань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество2 июня 2023 17:55

В Татарстане утвердили нормы допустимой добычи для охотников

Данное постановление подписано премьер-министром Татарстана Алексеем Песошиным
Елена СКВОРЦОВА
Сейчас же в госзаказниках регионального значения охота запрещена

Сейчас же в госзаказниках регионального значения охота запрещена

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Татарстане утвердили нормы допустимой добычи для охотников на некоторые виды животных. Среди них бобры, сурки и куницы. Данное постановление подписано премьер-министром Татарстана Алексеем Песошиным. Оно будет действительным до 29 февраля следующего года. В нем указывается численность данных животных и допустимое количество, на которое можно охотиться.

Сейчас же в госзаказниках регионального значения охота запрещена. Контролировать исполнение данного документа будет госкомитет республики Татарстан по биоресурсам.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram