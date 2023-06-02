Сейчас же в госзаказниках регионального значения охота запрещена Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Татарстане утвердили нормы допустимой добычи для охотников на некоторые виды животных. Среди них бобры, сурки и куницы. Данное постановление подписано премьер-министром Татарстана Алексеем Песошиным. Оно будет действительным до 29 февраля следующего года. В нем указывается численность данных животных и допустимое количество, на которое можно охотиться.

Сейчас же в госзаказниках регионального значения охота запрещена. Контролировать исполнение данного документа будет госкомитет республики Татарстан по биоресурсам.

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