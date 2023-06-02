Инцидент произошел в 2,5 километрах от районного центра Тюлячи. Фото: МЧС

Сегодня, 2 июня, в районе 17.35 в Татарстане загорелся склад с резиновыми покрышками. Как сообщили в главном управлении МЧС России по республике, обошлось без пострадавших.

Инцидент произошел в 2,5 километрах от районного центра Тюлячи, на 78-м километре дороги Казань-Шемордан. В 17.38 пожарные службы уже прибыли на место. Горел одноэтажный склад на 450 квадратных метрах. В ведомстве добавили, что угрозы распространения огня не было.

Всего на месте происшествия работали 4 автоцистерны, 2 лафетных ствола, 4 ствола РСК-50.

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