В ведомстве также отметили, что к 10 июня планируют открыть порядка 40 территорий, где можно купаться Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Татарстане к купальному сезону готово 26 пляжей, 19 из них муниципальные. Такие данные сообщили в МЧС России по республике по состоянию на 2 июня. В ведомстве также отметили, что к 10 июня планируют открыть порядка 40 территорий, где можно купаться.

Так, в столице Татарстана можно купаться на озерах Комсомольское, Большое Лебяжье, Глубокое и Нижнее Заречье. В Набережных Челнах готов городской пляж и пляж «Су анасы». В Альметьевске — пляж городского озера.

Также работают зоны на территориях баз отдыха и санаториев в Бугульминском, Лаишевском и Тукаевском районах.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram