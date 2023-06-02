Чтобы присоединиться, нужно записать свой танец на видео под песню Сергея Паради «Моя Россия, моя страна» Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Школьников Татарстана приглашают поучаствовать в танцевальном флэшмобе к Дню России. Акция будет проходить с 8 по 12 июня.

Чтобы присоединиться, нужно записать свой танец на видео под песню Сергея Паради «Моя Россия, моя страна», написать пост ВКонтакте с хештегом #Россиякдш. Помимо самих школьников, видео могут опубликовать родители, учителя. 20 лучших видео войдут в общий видеоролик. Его опубликуют на портале «Культурадляшкольников.РФ». Авторы получат сертификаты участников и подарки от проекта «Культура для школьников».

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