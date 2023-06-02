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НовостиОбщество2 июня 2023 16:24

Школьников Татарстана приглашают поучаствовать в танцевальном флэшмобе к Дню России

Акция будет проходить с 8 по 12 июня
Елена СКВОРЦОВА
Чтобы присоединиться, нужно записать свой танец на видео под песню Сергея Паради «Моя Россия, моя страна»

Чтобы присоединиться, нужно записать свой танец на видео под песню Сергея Паради «Моя Россия, моя страна»

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Школьников Татарстана приглашают поучаствовать в танцевальном флэшмобе к Дню России. Акция будет проходить с 8 по 12 июня.

Чтобы присоединиться, нужно записать свой танец на видео под песню Сергея Паради «Моя Россия, моя страна», написать пост ВКонтакте с хештегом #Россиякдш. Помимо самих школьников, видео могут опубликовать родители, учителя. 20 лучших видео войдут в общий видеоролик. Его опубликуют на портале «Культурадляшкольников.РФ». Авторы получат сертификаты участников и подарки от проекта «Культура для школьников».

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