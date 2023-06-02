ФОТО: администрация города Чебоксары

В Чебоксарах на Эгерском бульваре ввели ограничение скорости, информируют в пресс-службе администрации столицы Чувашии. Таким образом власти хотят ликвидировать очаг аварийности.

Ограничение скорости до 40 километров в час теперь действует у домов №5 корпус 1, №5 и №4а. Кроме того, на этом участке запретили левый поворот и разворот, а также установили дорожные знаки 4.1.1 «Движение прямо» и нанесли разметку 1.3.

Мероприятия имеют обоснованную направленность – только за прошлый год в этом месте произошло 3 ДТП с пострадавшими.

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