В Марий Эл с 5 июня снимаются все ограничения по гриппу и ОРВИ из-за стабилизации обстановки

Фото: Иван МАКЕЕВ

Из-за стабильной обстановки в Марий Эл с 5 июня снимаются все ограничения по гриппу и ОРВИ, об этом сообщает пресс-служба республиканского Роспотребнадзора.

Отмечается, что эпидемиологическая ситуация по заболеваемости характеризуется как стабильная, наблюдается снижение показателей. Грипп в Марий Эл, например, не регистрировался в течение последних пяти недель.

Что касается ОРВИ, то специалисты прогнозируют снижение уровня заболеваемости на предстоящих каникулах.

В этой связи, ограничения, введенные 15 декабря прошлого года, будут отменены 5 июня.

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