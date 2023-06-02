Фото: Артем КИЛЬКИН

338 новорожденных появилось на свет в мае в Перинатальном центре Марий Эл. Статистика обнародована в официальном телеграм-канале медицинского учреждения.

Так, согласно, опубликованным данным, в республике в прошлом месяце родилось 162 мальчика и 176 девочек. Кроме того, 3 семьи Марий Эл пополнились прибавлением в виде двойняшек.

Сообщается, что за май месяц 27 детей в республике родилось раньше положенного срока.

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