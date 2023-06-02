Фото: Алексей БУЛАТОВ

260 жителей Чувашии сфотографировали свои «подозрительные» родинки, сообщает республиканский Минздрав. Подведены итоги профилактической акции по ранней диагностике меланомы «Сфотографируй свою родинку».

Мероприятие проходило в Чувашии с 22 по 27 мая. Местные жители отправляли анкеты с прикрепленными фотографиями «подозрительных» родинок на электронную почту. Позже их анализировали медики.

По результатам анализа на очную консультацию к специалистам для дополнительной диагностики были приглашены 30 человек. Подозрение на злокачественное новообразование кожи подтвердилось в трех случаях, в том числе в одном - меланома. Эти пациенты продолжат лечение в онкодиспансере, передает пресс-служба Минздрава. Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram