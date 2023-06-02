В Набережных Челнах обнаружили окровавленного мужчину без пальцев на руке

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Набережных Челнах в одном из домов 8-го комплекса поселка ГЭС обнаружили окровавленного мужчину без пальцев на руке. Об этом инциденте сообщили «Челнинские известия».

Известно, что мужчина жив. На место происшествия оперативно выехали скорая помощь и сотрудники полиции. Оказалось, что пальцев пострадавший лишился задолго до событий сегодняшнего дня – они были ампутированы.

В настоящий момент мужчина госпитализирован. По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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