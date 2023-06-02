В Татарстане начался ребрендинг ресторанов KFC

В какие сроки обновят все рестораны KFC в республике – неизвестно. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Татарстане начался ребрендинг сети ресторанов KFC. Планируется, что первые девять точек под брендом Rostic’s откроются уже в июне этого года. Однако какие именно заведения это будут и в какие сроки обновят все рестораны – неизвестно.

В республике сейчас работают 23 ресторана KFC: в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске, Альметьевске и Зеленодольске. При этом закрываться заведения на время ребрендинга не будут, сообщили «Бизнес Online» в пресс-службе «Юнирест».

Напомним, что в апреле 2023 года ижевский «Смарт Сервис» выкупил у владельца KFC Yum! Brands российское подразделение. Одним из главных условий сделки стал ребрендинг сети ресторанов и изменение названий ряда блюд.

Ранее мы сообщали, что магазины Zara откроются в торговых центрах Казани с новым названием Maag.

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