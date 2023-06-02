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НовостиОбщество2 июня 2023 13:37

Глава Татарстана посетил в Казани отремонтированную библиотеку №27

Его сопровождал мэр столицы республики Ильсур Метшин
Адам САГАЛ
Помещение библиотеки разделено на зоны. Фото: пресс-служба администрации Казани

Помещение библиотеки разделено на зоны. Фото: пресс-служба администрации Казани

Глава Татарстана Рустам Минниханов и мэр Казани Ильсур Метшин посетили отремонтированную библиотеку №27, которая расположена на улице Галимджана Баруди. Она стала третьим в столице республики учреждением библиотечной сети, которое модернизировано по новому стандарту.

В библиотеке теперь есть детский и взрослый отделы, а для посетителей с малышами предусмотрели пеленальную комнату. Удобно, что теперь в библиотеке можно взять, вернуть или продлить книгу буквально за мгновение — для этого достаточно отсканировать читательский билет на терминале и положить книгу на стол-считыватель, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Ранее мы сообщали, что в Казани капитально отремонтируют центральную библиотеку на улице Вишневского.

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