Компания СИБУР настояла на праздновании Дня химика в Казани

День химика обычно празднуют в Нижнекамске, уточнил Минниханов. Фото: пресс-служба раиса РТ

Компания СИБУР настояла, чтобы День химика отпраздновали в Казани. Об этом рассказал глава Татарстана.

- День химика мы обычно празднуем в Нижнекамске. Но такое событие… СИБУР настоял, чтобы этот праздник провели здесь. Мы с удовольствием согласились, — сказал Рустам Минниханов во время праздничного мероприятия.

Мероприятие также приурочено к 60-летию «Казаньоргсинтеза».

Ранее мы сообщали, что в Казани состоится китайский праздник драконьих лодок.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram