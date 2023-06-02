В Нижнекамске представлены эскизы современных торговых павильонов

Архитектор представил эскизы, работа над которыми велась около полугода

Главный архитектор Нижнекамска Равиль Сафиуллин представил эскизы единого стандарта проектов малых торговых павильонов. Основной отличительной особенностью проектов стали минимализм, сдержанность цветовой гаммы, округлые окна.

Архитектор представил эскизы, работа над которыми велась около полугода, в соцсети для того, чтобы горожане могли высказать свое мнение. Если будет получен положительный отклик, проект передадут на согласование в администрацию.

Ранее мы сообщали, что Дамир Шакиров стал главным архитектором Зеленодольска.

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